Почеттіно не впевнений у майбутньому Еріксена в Тоттенхемі

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно не робить трагедії з можливого відходу хавбека Крістіана Еріксена з табору лондонського клубу.

Еріксен не спішить підписувати новий контракт з Тоттенхемом, що провокує чутки про можливий відхід данця з клубу. Ситуацію спробував прояснити головний тренер.

Еріксен не продовжує контракт з Тоттенхемом через інтерес Реала та Барселони

"Поки немає ніяких новин, але це добре. Хто знає, що станеться. Я не той, хто буде страждати в такій ситуації, тому що футбол динамічний. Це гра, в якій тренер не завжди може контролювати свої інтереси. Все залежить від багатьох речей. У різних сторін свої інтереси.

Звичайно, Крістіан важливий для нас. Хочеться, щоб такий гравець був поруч. Але мова йде про переговори, в яких беруть участь різні сторони з різними інтересами. Буде чудово, якщо Еріксен продовжить виступати за Тоттенхем протягом довгого часу. Якщо ні, це його право", – цитує Почеттіно Sky Sports.

Нагадаємо, нинішня угода хавбека з клубом розрахована до 2020 року.

Кехілл, Марковіч, Мангала та ще 7 гравців АПЛ, яким варто змінити клуб у січні