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Почеттіно назвав свого фаворита у Лізі чемпіонів

06:00 551 Читать на русском
Почеттіно назвав свого фаворита у Лізі чемпіонів
Маурісіо Почеттіно / Фото irishexaminer

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно не був жадібний на компліменти для іспанського гранда.

"Якщо в Лізі чемпіонів є фаворит, то це Барселона.

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У каталонців є чудові, видатні гравці і один геній. Мессі робить те, чого ніхто не може очікувати. Він продовжує дивувати в кожному матчі. Пощастило, що мені довелося побачити його в дії, але мені завжди було шкода, що в моїй команді немає такого гравця.

Також варто відзначити відмінну роботу головного тренера Ернесто Вальверде", – цитує Почеттіно Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Тоттенхема зіграє з Манчестер Сіті в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, а Барса екзаменуватиме Манчестер Юнайтед.

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