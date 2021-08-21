"Напружений матч проти дуже гарної команди. Ми почали добре, повели 2:0, було багато моментів, але підвела реалізація. У кінцівці суперник доставив нам трохи клопоту, але в цілому я радий, адже ми взяли три очки в матчі проти чудової команди.

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В чому команді потрібно додати? У всьому: в атаці, в позиційній грі. Знаходити найкращі рішення проти команд, які обороняються низьким блоком. Щоб краще атакувати, потрібна більш рухлива, маневрена гра. В оборонному плані треба уникати таких ситуацій при переході у захист, як це було при першому пропущеному голі", – наводить слова Почеттіно L'Equipe.

Зазначимо, що ПСЖ після 3-х турів залишився одноосібним лідером чемпіонату, набравши 9 очок.

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