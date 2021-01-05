Новоспечений тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно розповів, на чому його команда буде концентруватись в першу чергу.

"Ліга чемпіонів – це наша мета, це найважливіший турнір. Перші матчі ЛЧ будуть через місяць. Зараз ми будуємося, після повернення травмованих у нас буде неймовірний склад, і ми будемо готові до гри з Барселоною.

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ПСЖ – один з найбільших топ-клубів в світі. Складно порівнювати з Тоттенхемом, тому що два цих клуби сильно розрізняються. У мене чудові спогади про Лондон. Але я концентруюся на нашій першій грі. У мене в команді найкращі гравці світу, і я готовий бачити тут інших", – цитує фахівця L’Equipe.

Нагадаємо, аргентинській фахівець підписав контракт з ПСЖ до літа 2022-го, на цій посаді він замінив Томаса Тухеля.

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