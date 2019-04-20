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МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Почеттіно назвав героя матчу проти Манчестер Сіті

19:30 409 Читать на русском
Почеттіно назвав героя матчу проти Манчестер Сіті
Маурісіо Почеттіно / Фото Reuters

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно не згоден з підсумковим результатом матчу проти Манчестер Сіті (0:1).

5’ Філ Фоден
 
5’ Філ Фоден

"Це знову була дивна гра. Вона виявилася важкою. Обидві команди дуже добре грали, і я вважаю, що ми заслуговували більшого. Едерсон виявився героєм матчу.

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Я розчарований результатом, але задоволений грою команди. У нас були кращі гольові моменти, ніж у суперника.

Ми дуже добре знаємо, що у Манчестер Сіті прекрасний склад. Ми знали, що вони здатні забити", – цитує Почеттіно ВВС.

"Містяни" повернулись на першу сходинку турнірної таблиці, випереджаючи Ліверпуль лише на одне очко. Тоттенхем – 3-й (67 очок).

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Теги
Англія Манчестер Сіті - Тоттенхем Едерсон Едерсон Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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