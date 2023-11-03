"Я не отримував пропозицію повернутися в Тоттенхем протягом останнього року, це ніколи не обговорювалося. Після того, як ми закінчили наші стосунки з ПСЖ, я хотів побути поза футболом один рік. Після цього з нами зв'язався Челсі, і ми вирішили очолити клуб.

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Єдині команди, які я ніколи не тренуватиму – це Арсенал і Барселона. Це дивне відчуття – зустрітися зі "шпорами" через чотири роки, але це буде щасливий день. Відчуваю, що Тоттенхем справді може виграти чемпіонат, оскільки вони роблять чудову роботу", – цитує Почеттіно BBC Sport.

Варто зауважити, що вибір клубів, у яких аргентинець себе не бачить, максимально очевидний. Річ у тому, що Почеттіно провів тривалий час у складі ворогів Арсенала й Барси – Тоттенхема та Еспаньйола.

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