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Почеттіно ризикує залишитись без роботи у випадку поразки від Вест Хема Ярмоленка

12:39 2159 Читать на русском
Почеттіно ризикує залишитись без роботи у випадку поразки від Вест Хема Ярмоленка
Маурісіо Почеттіно / Reuters

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно може покинути посаду у випадку поразки в наступному матчі АПЛ.

 

Керівництво Тоттенхема незадоволене результатами команди та може відправити Маурісіо Почеттіно у відставку, інформує The Telegraph.

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Зазначається, що аргентинський фахівець може втратити місце роботи вже найближчим часом, якщо "шпори" програють Вест Хему, за який виступає наш Андрій Ярмоленко.

До слова, Тоттенхем посідає 14 місце у чемпіонаті Англії, маючи в активі 14 пунктів. Матч 13-го туру АПЛ Вест Хем – Тоттенхем відбудеться 23 листопада, початок о 14:30.

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Теги
Англія Вест Хем - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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