Почеттіно ризикує залишитись без роботи у випадку поразки від Вест Хема Ярмоленка

Товариські матчі — 14:18 195
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Україна – Естонія: пряма онлайн-трансляція прес-конференції Андрія Шевченка
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Зінченко з великим відривом очолив рейтинг найпопулярніших українських футболістів в InstagramУкраїна — 13:51 1789
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Динамо спробує забрати Лєднєва взимку або влітку, – ЦиганикУкраїна — 08:25 9413
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Україна – Естонія: розклад заходів напередодні товариського матчуЗбірна України — 06:00 2703
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Україна – Естонія: жоден загальнонаціональний канал не покаже матч наживоЗбірна України — 12 лист 20084