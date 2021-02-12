Наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно впевнений, що поїздка Неймара у Бразилію добре вплине на його здоров'я, і день народження сестри нападника на це не впливає.

"Я не знаю, чи попросить Неймар про від'їзд до Бразилії на час відновлення, це буде залежати від медичного висновку. Але зміна середовища дозволяє гравцям швидше відновлюватися.

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Завжди є надія, що процес відновлення триватиме сприятливо. Я сподіваюся, що він буде готовий до матчу з Барселоною. Зосередженість і мотивація Неймара на дуже високому рівні.

Він дуже хотів зіграти проти Барси. Шкода, він дуже засмучений. Неймар створений для подібних матчів, тому це його так зачепило. Втрата Неймара і Ді Марії – серйозна проблема, але ми повинні адаптуватися. Я оптиміст, і це виклик для команди", – цитує Почеттіно ESPN.

Нагадаємо, Неймар нещодавно зазнав травми і ймовірно пропустить найближчі поєдинки Ліги чемпіонів проти Барселони. У мережі помітили закономірність, що нападник майже кожного року зазнає пошкодження у цей період, і їде на батьківщину для святкування дня народження сестри.

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