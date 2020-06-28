Почеттіно може очолити Бенфіку

Колишній тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно отримав пропозицію від Бенфіки.

Бенфіка прагне здійснити тренерську рокировку та запросити Маурісіо Почеттіно замість Бруну Лаже, повідомляє Record.

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Зазначається, що президент Бенфіки вже контактував з аргентинським фахівцем. Повідомляється, що клуб готовий витратитися на послуги Почеттіно.

Нагадаємо, Маурісіо перебуває без роботи з листопада 2019 року, а в сезоні 2018/19 виводив Тоттенхем до фіналу Ліги чемпіонів, де "шпори" поступились Ліверпулю (0:2).

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