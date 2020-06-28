toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Португалія
ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА ШАХТАР

Почеттіно може очолити Бенфіку

17:46 - Читать на русском
Почеттіно може очолити Бенфіку
Маурісіо Почеттіно / EPA

Колишній тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно отримав пропозицію від Бенфіки.

Бенфіка прагне здійснити тренерську рокировку та запросити Маурісіо Почеттіно замість Бруну Лаже, повідомляє Record.

Талант Ворскли Ісенко зацікавив Бенфіку, – ЗМІ

Зазначається, що президент Бенфіки вже контактував з аргентинським фахівцем. Повідомляється, що клуб готовий витратитися на послуги Почеттіно.

Нагадаємо, Маурісіо перебуває без роботи з листопада 2019 року, а в сезоні 2018/19 виводив Тоттенхем до фіналу Ліги чемпіонів, де "шпори" поступились Ліверпулю (0:2).

Кіпер Ліверпуля аплодує, МЮ чекає: Павло Ісенко – 16-річна суперзброя vs Динамо на фінал, зупиняв грандів і вразив світ

blog_ava
Динамо запропонувало 4 млн євро за хорватського бомбардира та має серйозного конкурента, – ЗМІ
12:14
7071
Теги
Тоттенхем Тоттенхем Бенфіка Бенфіка Португалія Маурісіо Маурісіо Почеттіно
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
32
хв
Десна
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук