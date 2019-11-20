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Почеттіно може очолити Баварію

17:28 407 Читать на русском
Почеттіно може очолити Баварію
Ніко Ковач та Маурісіо Почеттіно / Фото ФК Тоттенхем

Екс-наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно має шанс недовго залишатись без роботи.

Баварія розглядає кандидатуру Маурісіо Почеттіно на посаду головного тренера німецької команди, повідомляє Bild.de.

Звільнення Почеттіно – зрозумілий крок Тоттенхема, але ставка на Моурінью приголомшує

Тоттенхем напередодні припинив співпрацю із аргентинським фахівцем, а на його місце призначив Жозе Моурінью. Натомість Баварія ще кілька тижнів тому звільнила Ніко Ковача, його обов'язки виконує Ханс-Дітер Флік.

Найімовірніше, таке призначення може відбутись влітку.

Після 11-ти турів Бундесліги Баварія перебуває на третій сходинці, відстаючи від лідера (Борусії М) на 4 очки.

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Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью Німеччина Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Ніко Ковач Ніко Ковач Баварія Баварія
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