Почеттіно може очолити Арсенал, – англійські ЗМІ

Невдачі Арсенала змушують керівництво клубу переходити до рішучих дій у пошуку нового наставника команди.

Матч 13-го туру проти Саутгемптона, який мало не закінчився для Арсенала поразкою, змусив керівництво лондонського клубу розпочати розгляд кандидатів на посаду головного тренера, який змінить іспанця Унаї Емері, повідомляє Daily Mail.

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Серед можливих варіантів називають Массіміліано Аллегрі, Мікеля Артету і Маурісіо Почеттіно, якого нещодавно звільнили з Тоттенхема. Однак, за інформацією видання, аргентинський фахівець може не погодитись на це призначення, адже довгий час працював у клубі, який є принциповим суперником "канонірів".

Нагадаємо, лондонський Арсенал не може перемогти вже у п’яти матчах поспіль – команда, набравши 18 очок, посідає восьму сходинку турнірної таблиці АПЛ.

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