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Почеттіно-молодший підписав контракт із Тоттенхемом

21:57 481 Читать на русском
Почеттіно-молодший підписав контракт із Тоттенхемом
Мауріціо та Маурісіо Почеттіно / фото із соцмереж

Півзахисник Мауріціо Почеттіно підписав перший професіональний контракт. Він є сином головного тренера лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно.

Юний вінгер підписав угоду зі "шпорами" та виклав світлину пам'ятної миті в своєму Instagram.

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Почеттіно-молодший наразі виступатиме за Тоттенхем U-23. Інші деталі контракту поки залишаються невідомими. Раніше Мауріціо Почеттіно виступав за команду U-18 лондонського клубу. В його активі 23 матчі, в яких він забив 4 м'ячі.

До слова, новачок Тоттенхема народився в Іспанії, коли його батько – нинішній керманич "шпор" Маурісіо Почеттіно – виступав за Еспаньйол.

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Англія Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Мауріціо Почеттіно Мауріціо Почеттіно
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