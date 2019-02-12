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Почеттіно: Тоттенхем може перемогти Борусію Д, ми найкращі в АПЛ з грудня

12 лютого 17:20 176 Читать на русском
Почеттіно: Тоттенхем може перемогти Борусію Д, ми найкращі в АПЛ з грудня
Маурісіо Почеттіно / Фото: Sky Sports

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився очікуваннями від матчу проти Борусії Дортмунд в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Я щиро вірю, що ми можемо виграти будь-який матч, в якому беремо участь. Але ми знаємо, яка конкуренція в Лізі чемпіонів.

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Наш суперник йде на першому місці в чемпіонаті Німеччини. Але при всій повазі до того, з ким ми зустрічаємося, ми завжди віримо, що можемо перемогти будь-кого.

Днями я побачив, що, якщо брати з початку грудня, то ми – найкраща команда АПЛ. Це означає, що хлопці просто молодці. Вони викладаються по повній. Пишаюся, що керую такою командою", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Борусія Дортмунд: Середа 13 лютого 2019

Тоттенхем

live 32'
0 : 0
Борусія Дортмунд
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Теги
Ліга чемпіонів Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем - Борусія Дортмунд Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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