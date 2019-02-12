Почеттіно: Тоттенхем може перемогти Борусію Д, ми найкращі в АПЛ з грудня

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився очікуваннями від матчу проти Борусії Дортмунд в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Я щиро вірю, що ми можемо виграти будь-який матч, в якому беремо участь. Але ми знаємо, яка конкуренція в Лізі чемпіонів.

ПСЖ без Неймара проти феєричного МЮ Сульшера та битва рівних суперників у Римі – анонс перших матчів 1/8 фіналу ЛЧ

Наш суперник йде на першому місці в чемпіонаті Німеччини. Але при всій повазі до того, з ким ми зустрічаємося, ми завжди віримо, що можемо перемогти будь-кого.

Днями я побачив, що, якщо брати з початку грудня, то ми – найкраща команда АПЛ. Це означає, що хлопці просто молодці. Вони викладаються по повній. Пишаюся, що керую такою командою", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

Королі вільних агентів. Погба, Пірло, Ремзі та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років