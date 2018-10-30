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Почеттіно: Ми грали добре, для Манчестер Сіті це був найскладніший матч у сезоні

10:36 338 Читать на русском
Почеттіно: Ми грали добре, для Манчестер Сіті це був найскладніший матч у сезоні
Маурісіо Почеттіно / Фото: Sky Sports

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився враженнями від гри проти Манчестер Сіті.

"Я думаю, що це була відмінна гра в важких умовах. Я дуже гордий. Ми доклали неймовірних зусиль і дуже добре боролися. Дуже шкода, що ми пропустили через 5 хвилин після початку гри, але команда була хороша. Я задоволений нашим виступом.

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Момент Ламели? Коли м'яч йшов до Еріка, я вирішив, що це гол, але ні. Потім на повторі побачив, що м'яч просто підстрибнув перед ним, і саме тому він промахнувся.

Пропущений гол? Зрозуміло, що це наша помилка. Ми пропустили дуже дурний гол. В таких іграх подібні помилки допускати не можна.

Гра була дуже наполегливою. Ми програли, але думаю, що для Манчестер Сіті це був найважчий матч в цьому сезоні", – цитує Почеттіно ВВС.

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Тоттенхем - Манчестер Сіті: Понеділок 29 жовтня 2018

Тоттенхем
Матч завершено
0 : 1
Манчестер Сіті
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Тоттенхем Тоттенхем Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Тоттенхем - Манчестер Сіті
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