Почеттіно: Манчестер Сіті прагне вигравати трофеї, а у Тоттенхема інші цілі

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно після поразки команди в домашньому матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги з Манчестер Сіті розповів про різницю між лондонським і манчестерским клубами.

"Я вже говорив на попередній прес-конференції – ми не можемо порівнювати себе з Манчестер Сіті, тому що перебуваємо на різних рівнях. Ми ще не досягли їхнього рівня, вони виграли Прем'єр-лігу в минулому сезоні.

Тоттенхем – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Мета "Сіті" – завоювання трофеїв, ми ж зосереджені на інших речах – не тільки на перемогах в матчах. Розрив між клубами невеликий, але ми повинні його поважати", – цитує Почеттіно Sky Sports.

Тоттенхем після 10 турів набрав 21 очко і посідає п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ. Манчестер Сіті має у своєму активі 26 очок і знаходиться на першому місці.

Тоттенхем – Манчестер Сіті: екстремальні умови, унікальний рекорд, лідерство АПЛ і туга фанатів за Зінченком