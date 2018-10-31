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Почеттіно: Манчестер Сіті прагне вигравати трофеї, а у Тоттенхема інші цілі

30 жовтня 20:14 564 Читать на русском
Почеттіно: Манчестер Сіті прагне вигравати трофеї, а у Тоттенхема інші цілі
Маурісіо Почеттіно / фото із соцмереж

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно після поразки команди в домашньому матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги з Манчестер Сіті розповів про різницю між лондонським і манчестерским клубами.

"Я вже говорив на попередній прес-конференції – ми не можемо порівнювати себе з Манчестер Сіті, тому що перебуваємо на різних рівнях. Ми ще не досягли їхнього рівня, вони виграли Прем'єр-лігу в минулому сезоні.

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Мета "Сіті" – завоювання трофеїв, ми ж зосереджені на інших речах – не тільки на перемогах в матчах. Розрив між клубами невеликий, але ми повинні його поважати", – цитує Почеттіно Sky Sports.

Тоттенхем після 10 турів набрав 21 очко і посідає п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ. Манчестер Сіті має у своєму активі 26 очок і знаходиться на першому місці.

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Тоттенхем
Матч завершено
0 : 1
Манчестер Сіті
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Англія Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Манчестер Сіті Манчестер Сіті Тоттенхем - Манчестер Сіті
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