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Почеттіно: Ліверпуль та Манчестер Сіті – реальні претенденти на титул, а Тоттенхему ще треба працювати

21:24 61 Читать на русском
Почеттіно: Ліверпуль та Манчестер Сіті – реальні претенденти на титул, а Тоттенхему ще треба працювати
Маурісіо Почеттіно / Фото: Sky Sports

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував розгромну перемогу своєї команди над Борнмутом та вихід на 2 місце у турнірній таблиці АПЛ.

"Ми перебуваємо в гарній позиції, але реальні претенденти на чемпіонство – Ліверпуль і Манчестер Сіті. Так, Тоттенхем випереджає Манчестер Сіті на очко в турнірній таблиці, але це діючий чемпіон. А Ліверпуль виступає фантастично. Тоттенхему треба багато працювати.

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Пройшла лише половина сезону. У другій частині сезону Тоттенхему необхідно виступити так само, як в першій. Все в наших руках. Якщо ми виступимо так само якісно і впевнено, то, можливо, в кінцівці сезону зможемо говорити про боротьбу за титули", – сказав Почеттіно у коментарі ВВС.

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Англія19 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Борнмут: Середа 26 грудня 2018

Тоттенхем
Матч завершено
5 : 0
Борнмут
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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Тоттенхем Тоттенхем Ліверпуль Ліверпуль Тоттенхем - Борнмут
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