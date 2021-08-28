Головний тренер французького Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно в передматчевому коментарі зачепив тему з потенційним відходом нападника Кіліана Мбаппе.

"Мбаппе, Неймар і Мессі обов'язково зіграють. Ми не знаємо, чи зі старту.

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Чи казав Мбаппе, що хоче покинути команду? Ні. З ним усе гаразд, готується до завтрашньої гри", – цитує аргентинця Carrusel Deportivo.

Нагадаємо, що мадридський Реал запропонував за чемпіона світу 170 млн євро плюс 10 млн бонусами. Парижани наразі не відповіли на пропозицію "вершкових".

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