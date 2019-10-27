Почеттіно: Клопп – фантастичний хлопець, я ним захоплююсь

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно розсипався у компліментах Юргену Клоппу, з яким він зустрінеться в рамках 10 туру АПЛ.

"Я не сприймаю це як велике випробування. Звичайно, це буде важко. Ліверпуль проводить фантастичний сезон, у минулому вони були дуже близько до Ман Сіті, вони виграли фінал Ліги чемпіонів проти нас, і я думаю, вони виконують фантастичну роботу.

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Юрген Клопп – фантастичний хлопець, я захоплююся ним, і у нас прекрасні стосунки. Приємно зустрітися з ним та зіграти проти такої команди як Ліверпуль, з їхніми неймовірними гравцями.

Для мене приємно – приїхати туди і отримати мотивацію , щоб грати на такому стадіоні як Енфілд – це завжди дивовижно. Коли у тебе є можливість взяти участь в такій грі, ти вдячний, бо ніколи не знаєш, чи буде шанс знову зробити це", – наводить слова Почеттіно Sky Sports.

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Нагадаємо, матч Ліверпуль – Тоттенхем відбудеться сьогодні (27 жовтня), початок о 18:30 за київським часом.