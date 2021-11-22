Почеттіно хотів би очолити Манчестер Юнайтед
Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно готовий покинути Париж заради Манчестера.
Керівництво МЮ розглядає Маурісіо Почеттіно одним із головних кандидатів на вакантну посаду головного тренера, повідомляє BBC.
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Аргентинський фахівець також зацікавлений у такій співпраці, попри свій контракт з ПСЖ, який розрахований до літа 2023-го. Кандидатуру Почеттіно підтримує легенда МЮ Алекс Фергюсон.
Нагадаємо, манкуніанці все ж звільнили Сульшера через незадовільні результати команди. Тимчасово очолив "червоних дияволів" Майкл Каррік.
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