Керівництво МЮ розглядає Маурісіо Почеттіно одним із головних кандидатів на вакантну посаду головного тренера, повідомляє BBC.

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Аргентинський фахівець також зацікавлений у такій співпраці, попри свій контракт з ПСЖ, який розрахований до літа 2023-го. Кандидатуру Почеттіно підтримує легенда МЮ Алекс Фергюсон.

Нагадаємо, манкуніанці все ж звільнили Сульшера через незадовільні результати команди. Тимчасово очолив "червоних дияволів" Майкл Каррік.

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