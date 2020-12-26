Деле Аллі став ще одним кандидатом на підсилення ПСЖ у зимове трансферне вікно, повідомляє The Sun.

Почеттіно хоче підписати Мессі в ПСЖ, – Le Parisien

Головним ініціатором трансферу є Маурісіо Почеттіно, який може очолити паризький клуб. Відзначимо, що контракт Аллі із Тоттенхемом розрахований до літа 2024 року, а Transfermarkt оцінює його вартість у 38 млн євро.

До слова, Деле провів 11 матчів у складі "шпор" у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи та асист.

Челсі у жалюгідному дербі, МЮ підкрався до Ліверпуля, Ярмоленко та Зінченко з одною бідою: топ-матчі різдвяного вікенду