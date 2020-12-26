Почеттіно готовий запросити зіркового екс-підопічного в ПСЖ
13:43 - Читать на русском
Ймовірний майбутній наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно планує возз'єднатись із зіркою Тоттенхема у Парижі.
Деле Аллі став ще одним кандидатом на підсилення ПСЖ у зимове трансферне вікно, повідомляє The Sun.
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Головним ініціатором трансферу є Маурісіо Почеттіно, який може очолити паризький клуб. Відзначимо, що контракт Аллі із Тоттенхемом розрахований до літа 2024 року, а Transfermarkt оцінює його вартість у 38 млн євро.
До слова, Деле провів 11 матчів у складі "шпор" у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи та асист.
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