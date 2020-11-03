"В Англії я відкрив для себе чудових людей і дивовижну культуру. Я закоханий. Я завжди готовий знову брати участь у грі. Я люблю футбол. Для мене це не робота, а пристрасть. І ніякого стресу. Ось, подивіться, моє волосся все довше і довше.

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Я сповнений енергії, я з нетерпінням чекаю можливості знову бути залученим у гру, але в той же час мені потрібно дочекатися гарного моменту. Потрібно дочекатися слушного проекту, ми повинні бути відкритими і вирішити, приймати виклик чи ні", – сказав Почеттіно в ефірі Sky Sports.

Нагадаємо, що майже рік аргентинський фахівець перебуває без роботи. Після звільнення з Тоттенхема, з яким він виходив у фінал ЛЧ, Почеттіно періодично стватають у топ-клуби АПЛ, Реал, Барселону та навіть пітерський Зеніт.

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