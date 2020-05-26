Почеттіно готовий до виклику з Ньюкаслом

Колишній головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно не має наміру довго залишатись без роботи.
Маурісіо Почеттіно готується влітку очолити Ньюкасл, повідомляє Daily Star.
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Нові власники "сорок" готують для аргентинського фахівця контракт на три роки. Серед претендентів на крісло наставника англійського клубу також називають Массіміліано Аллегрі.
Нагадаємо, зараз завершується процес продажу Ньюкаслу державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії. Нові власники мають намір зробити великий проект з середняка АПЛ завдяки фінансовим вливанням.
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