Почеттіно: Еріксен щасливий залишитися в Тоттенхемі

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно розповів про ситуацію навколо потенційного відходу Крістіана Еріксена.

Нагадаємо, Еріксеном активно цікавилися Реал та Манчестер Юнайтед, проте 27-річний фіналіст ЛЧ 2018/19 залишився в Тоттенхемі, хоча може покинути клуб наступного літа на правах вільного агента.

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"Еріксен щасливий залишитися в Тоттенхемі, хоча, звісно, у кожного гравця є свої цілі та виклики. Це дуже важливий виконавець для нашої команди, ми цінуємо його. Безумовно, якщо він зможе грати за Тоттенхем, то він гратиме", – цитує Почеттіно Sky Sports.

До слова, данець виступає за Тоттенхем з 2013 року, проте не виграв жодного трофею.

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