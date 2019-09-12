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Почеттіно: Еріксен щасливий залишитися в Тоттенхемі

17:12 37 Читать на русском
Почеттіно: Еріксен щасливий залишитися в Тоттенхемі
Маурісіо Почеттіно та Крістіан Еріксен / ФК Тоттенхем

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно розповів про ситуацію навколо потенційного відходу Крістіана Еріксена.

Нагадаємо, Еріксеном активно цікавилися Реал та Манчестер Юнайтед, проте 27-річний фіналіст ЛЧ 2018/19 залишився в Тоттенхемі, хоча може покинути клуб наступного літа на правах вільного агента.

"Я б хотів вирішувати сам, як у Football Manager, але не можу", – Еріксен прокоментував чутки щодо свого майбутнього

"Еріксен щасливий залишитися в Тоттенхемі, хоча, звісно, у кожного гравця є свої цілі та виклики. Це дуже важливий виконавець для нашої команди, ми цінуємо його. Безумовно, якщо він зможе грати за Тоттенхем, то він гратиме", – цитує Почеттіно Sky Sports.

До слова, данець виступає за Тоттенхем з 2013 року, проте не виграв жодного трофею.

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Трансфери Чемпіонату Англії Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Англія Трансфери Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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