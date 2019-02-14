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Почеттіно: Другий тайм був фантастичним, мої гравці – герої

11:24 346 Читать на русском
Почеттіно: Другий тайм був фантастичним, мої гравці – герої
Маурісіо Почеттіно / reuters

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Борусії Д.

"Ми такі щасливі. Хлопці показали фантастичну гру. Мої гравці – герої. Це була просто чудова гра у виконанні моїх футболістів. Втім, це лише перша половина матчу. 3:0 – дуже хороший результат, але ми повинні їхати в Дортмунд з настроєм на перемогу. Результат прекрасний, але у нас ще багато роботи.

Тоттенхем впевнено розгромив Борусію Д

З самого початку нам було дуже складно як у фазі володіння, так і без м'яча. У нас трохи не виходило грати так, як нам хотілося, але другий тайм був просто фантастичним. Після голу ми почали грати з більшою впевненістю.

Тоттенхем – Борусія Д – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Я б не сказав, що команда нервувала, але другий тайм ми провели набагато краще. У перерві ми показали гравцям кілька ситуацій, які могли б скластися по-іншому. Ми намагалися допомогти команді приймати правильні рішення і діяти найкращим чином", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Борусія Дортмунд: Середа 13 лютого 2019

Тоттенхем
Матч завершено
3 : 0
Борусія Дортмунд
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Тоттенхем - Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ліга чемпіонів Тоттенхем Тоттенхем Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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