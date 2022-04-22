Двері в МЮ для аргентинського фахівця, який був серед головних претендентів на тренерське крісло, на найближчі роки зачинені. Призначення зірвалось через кілька причин, інформує Marca.

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По-перше, Юнайтед довелося б платити більше за викуп контракту Почеттіно у ПСЖ, аніж вони витратили на Тен Хега. За даними ЗМІ, Аякс отримає компенсацію у понад 2 млн. По-друге, у Манчестері були приємно здивовані баченням розвитку команди, яке запропонував нідерландець під час очної зустрічі.

Третя причина доволі несподівана: англійці нібито боялись, що Реал Мадрид в останню мить вирішить переманити Маурісіо до себе на заміну Карло Анчелотті.

Сам 50-річний фахівець очікує на рішення ПСЖ щодо свого майбутнього. Команда під його керівництвом вилетіла з Кубка Франції і Ліги чемпіонів, але вже у ці вихідні може стати чемпіоном Ліги 1. Маурісіо Почеттіно пов'язаний з парижанами контрактом до наступного літа.

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