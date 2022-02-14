"Ми боротимемося на максимумі. ПСЖ зіграє проти одного з найкращих клубів світу, якщо не найкращого. Але ми впевнені у собі і боротимемося за перемогу.

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Гравці вірять до останньої хвилини. Це чудова команда. Ми дуже мало пропускаємо, мало програємо, і це означає, що талант – це не лише моменти чи забиті голи. ПСЖ має талановитих захисників, які дають команді баланс. Це основа всього.

Є багато позитивних моментів, які слід наголосити. Але іноді очікування надмірні. День за днем ​​ми стаємо кращими, і це важливо помітити", – наводить слова Почеттіно RMC Sport.

Нагадаємо, перший матч між ПСЖ та Реалом відбудеться у Парижі вже у вівторок, 15 лютого. Початок о 22:00.

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