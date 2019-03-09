Почеттіно – про поразку від Саутгемптона: Ласкаво просимо в реальність

Наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку від Саутгемптона.

"Дуже важко зрозуміти, чому наша гра в другому таймі так сильно змінилася в порівнянні з першим.

Я дуже розчарований, ми були краще в усьому, але програли. Не хочу критикувати занадто сильно, але коли команда програє гру, яка була під контролем перші 45 хвилин – має бути 3:0, 4:0, а закінчується з рахунком 1:2, – це важко прийняти.

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Перший гол суперник забив після кросу перед воротами, коли чотири гравці могли вибити м'яч зі стадіону. Ми не змогли зробити цього – важкий момент і результат.

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Це наша реальність. Реальність така, що команда не може грати тільки 45 хвилин, Тоттенхем – команда Ліги чемпіонів, чвертьфіналісти.

Ми боремося проти команд з топ-4 АПЛ. У нас був великий відрив, але ласкаво просимо в реальність. Ми під тиском. Це серйозний виклик для нас", – цитує Почеттіно BBC.