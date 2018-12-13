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Почеттіно – про можливість очолити Реал: Мені подобається читати подібні новини

19:06 75 Читать на русском
Почеттіно – про можливість очолити Реал: Мені подобається читати подібні новини
Маурісіо Почеттіно / фото із соцмереж

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував чутки, що він може стати наступним очільником мадридського Реала.

"Мене не дивують чутки про Реал. Подібні новини не засмучують людей та не дають їм сумувати. Мені подобається таке читати.

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Я вважаю, що краще, щоб газети писали про те, що ви зараз говорите мені, а не про те, що Тоттенхем збирається мене звільнити, або люди втомилися від мене, і ми перебуваємо в складній ситуації.

Звичайно, якщо мені потрібно вибрати одну із цих ситуацій, я вибираю першу, принаймні мені не сумно", – цитує Почеттіно AS.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Реал Мадрид Реал Мадрид Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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