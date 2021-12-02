"Сьогодні ми грали краще за суперника. Ми мали моменти, але ми не забили. Ми заслуговували на перемогу.

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Протягом сезону такі матчі трапляються. Ми граємо як можемо з огляду на обставини та додаємо потрохи. Ми лідируємо у чемпіонаті, вийшли до плей-офф Ліги чемпіонів. Нам потрібно додавати і надалі, щоб бути готовими до вирішальних матчів.

Чого не вистачило для перемогти? Точності у реалізації. Таке іноді буває, м'яч не лізе у ворота, або голкіпер рятує. По ходу сезону є речі, які потрібно приймати", – цитує Почеттіно L’Équipe.

Після 16-ти турів Ліги 1 ПСЖ очолює турнірну таблицю, відірвавшись від найближчого переслідувача на 12 очок.

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