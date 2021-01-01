Вже у перший день 2021 року в Парижі очікують прибуття Почеттіно та його асистентів. У неділю ПСЖ відновить тренування, тому офіційне призначення аргентинця повинні оголосити до вечора суботи, стверджує RMC Sport.

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Відповідно, Почеттіно дебютує на посаді наставника парижан вже 6 січня у виїзному матчі проти Сент-Етьєна. Після 17 турів ПСЖ посідає тільки 3 місце в чемпіонаті Франції, але відставання від Лілля та Ліона складає лише 1 пункт.

Нагдаємо, 48-річний аргентинець залишався без роботи з листопада 2019-го після звільнення з Тоттенхема. У сезоні 2018/19 наставник привів "шпор" до фіналу Ліги чемпіонів. У паризькому клуб Почеттіно замінить Томаса Тухеля, який покинув команду кілька днів тому. ПСЖ стане четвертим клубом в тренерській кар'єрі аргентинця, який раніше попрацював ще й у Еспаньйолі та Саутгемптоні.

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