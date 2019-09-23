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Почесний президент Ворскли Жеваго викликаний на допит до Державного бюро розслідувань України

21:39 6449 Читать на русском
Почесний президент Ворскли Жеваго викликаний на допит до Державного бюро розслідувань України
Костянтин Жеваго / tribuna.pl.ua

Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго викликаний до Державного бюро розслідувань для вручення письмового повідомлення про підозру і допиту в якості підозрюваного.

Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго отримав повістку від Державного бюро розслідувань (ДБР), повідомляє офіційний сайт Генеральної прокуратури України.

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Зазначимо, що у серпні ДБР оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго "Фінанси і кредит" про підозру в розтраті 2,5 мільярдів гривень. Президента полтавців також перевірили на причетність до злочину.

Заступник голови ДБР Ольга Варченко заявляла, що на підставі зібраних слідством матеріалів можна вважати, що екс-заступник голови правління банку, начальник одного з управлінь фінустанови й інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми по розтраті грошей.

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