Почесний президент Російського футбольного союзу шкодує, що Віду не покарали за слова "Слава Україні"

Почесний президент Російського футбольного союзу В'ячеслав Колосков здивований рішенням ФІФА, яка не дискваліфікувала Домагоя Віду за гасло "Слава Україні".

Нагадаємо, Домагой Віда після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Росії вигукнув "Слава Україні", чим спровокував справжню полеміку. ФІФА попередила футболіста, хоча Віда ризикував отримати дискваліфікацію.

Почесний президент РФС В'ячеслав Колосков здивований таким покаранням.

"Можу тільки шкодувати про таке рішення ФІФА. У дисциплінарного комітету слова розходяться з ділом. Це була явна політична провокація, за неї потрібно було карати як слід. Я не був присутній на полі і не чув його реплік.

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Я сподіваюся, працівники дисциплінарного комітету мають більш детальну інформацією для даного вироку. Якщо насправді так, як мені описували колеги, то це слабке покарання. Якщо там були інші чинники, які врахували члени дисциплінарного комітету, то не мені судити.

Ми чи хтось інший можемо подати апеляцію, якщо захочемо", – цитує Колоскова Championat.