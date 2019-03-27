Почесний президент Манчестер Сіті Хелфорд пішов з життя у віці 77 років

Манчестер Сіті вшановує пам'ять почесного президента клубу Бернарда Хелфорда.

"Втрата Бернарда Хелфорда є надзвичайно сумним днем для нашого футбольного клубу. Бернард майже п'ять десятиліть був неймовірно відданою, вірною і прекрасною частиною історії Манчестер Сіті. Мені пощастило знати його протягом десяти років. Він "жив і дихав" клубом.

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Його глибина знань про Манчестер Сіті була незрівнянною, а його ентузіазм по відношенню до клубу передавався іншим. Навіть коли його здоров'я погіршилося, він часто бував в футбольній академії Манчестер Сіті або на стадіоні Етіхад", – поділився власник клубу Халдун аль-Мубарак в коментарі офіційному сайту Манчестер Сіті.

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"Я мав за честь зустрітись і спілкуватись із ним, а його знання про цей футбольний клуб було дивовижним. Він був великою людиною, але, крім того, він був також чудовим футбольним функціонером з повним розумінням гри", – додав наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола.

Хелфорд став секретарем "містян" в 1972 році і пропрацював на цій посаді майже 40 років. У 2006 році його включили Зал слави Манчестер Сіті і він став єдиним не футболістом, хто удостоєний цієї честі. У 2010 році йому дали звання почесного президента Манчестер Сіті.