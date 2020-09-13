"Іспанія – це зовсім інший рівень. Той рівень, до якого нам треба прагнути. Нічого аж надто вбивчого не сталось, тому я взагалі не бачу сенсу "вішати ніс". Навпаки, маємо винести урок...

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Фізично було непросто, тому що ми багато сил і енергії віддали проти збірної Швейцарії. Плюс до всього неоптимальний стан багатьох футболістів через такий незрозумілий сезон: у когось він давно закінчився, а в когось взагалі не закінчувався.

Всі все розуміють – іспанці нас повністю переграли: і по ходу гри, і після першого тайму. Тому нам необхідно було всерівно будувати якось свою гру, якось намагатися робити те, що ми робили раніше, але на жаль...

Щодо фізичних кондицій.... З іспанцями було набагато складніше, аніж з швейцарцями. Я кажу конкретно про себе. Чому? Тому що ми з іспанцями були фактично весь час без м'яча. А коли ти знаходишся без м'яча – доводиться бігати дуже багато. Бо як то кажуть: з м'ячем ти відпочиваєш, без м'яча – працюєш. Так і сталось.

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Це не якась там відмазка, це просто одна з причин. Іспанці були значно свіжішими за нас, тому що у порівнянні з матчем проти Німеччини, вони зробили чимало замін – у них грало більше половини іншого складу. Ми прагнемо досягнути їхнього рівня і, мені здається, ми на правильному шляху. Не все відразу, на жаль. Користуючись нагодою, хотів би звернутись до вболівальників, особливо тих, які люблять збірну лише після її перемог: не все відразу! Так, хотілося б одразу, аби був і результат, і гра, і інше, але... Треба дивитися правді у вічі: ми були не в ідеальному стані, як індивідуально, так і в цілому команда, і плюс до всього іспанці – це іспанці. Це одна з найкращих збірних світу.

Чи "травили" мене футболісти Манчестер Сіті зі збірної Іспанії? Звісно, це ж футбол. А коли мене побачив тренер воротарів "містян", то замість "привіт" сказав: "У нас є м'ячі, якщо хочеш – можеш до них доторкнутись". Це, звісно, жарти, але мені дуже хотілось сказати йому легендарну фразу Мілевського: "Почекайте, ви ще в Київ приїдете", – сказав Зінчеко у коментарі YouTube-каналу Влади Седан.

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