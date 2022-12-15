Через Олімпійські ігри, які відбудуться у Парижі.

Міністерство культури Франції оголосило про перенесення початку чемпіонату Франції сезону 2024/25 через Олімпійські ігри, які відбудуться в Парижі. Як інформує L'Equipe, зміни календаря торкнуться клубів Ліги 1 та Ліги 2.

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Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня. Таким чином, старт сезону 2024/25 не зможе розпочатися раніше 16 серпня. Це пов'язано із залученням великої кількості поліцейських та жандармів для забезпечення безпеки.

Спочатку очікувалося, що сезон 2024/25 розпочнеться щонайменше на тиждень раніше.

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