"Динамо шукає форварда, це те, що я знаю. Луческу вже два з половиною роки шукає форварда своєї мрії. Здавалося, що таким гравцем стане Ерік Рамірес. Але Рамірес дуже рано і невчасно познайомився з Жерсоном Родрігесом: почалися київські клуби, фарбування волосся тощо.

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Зараз Рамірес непогано грає за Слован, хоча це й неможливо порівняти з результативністю часів ДАКа, звідки Динамо його і купувало. Але ми не можемо говорити про Раміреса, Вітінью як про потенційне посилення Динамо, тому що анекс ФІФА про контракти легіонерів УПЛ досі діє", – пояснив ведучий Михайло Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Рамірес перейшов у Динамо в липні 2021 року за 1,75 млн євро, однак провів за киян лише 7 матчів (гол і асист). Далі були оренди в хіхонський Спортінг і Слован. За братиславців нападник виступатиме до кінця нинішнього сезону – у 28 матчах він забив 6 голів і віддав 2 результативні передачі. Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2026 року.

Жерсон Родрігес також має контракт з "біло-синіми" і влітку повинен повернутися з оренди в Аль-Вехді. Втім, навряд скандальний, недисциплінований люксембуржець буде потрібен Мірчі Луческу.

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