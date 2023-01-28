"В нас були переговори з Шахтарем щодо продовження контракту. Я не хотів. Знав, що трапляється з бразильцями, які підписують довгострокові контракти. Після цього клуб їх не відпускає.

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В найгіршому випадку я був готовий продовжити контракт на моїх умовах – з низькою клаусулою. Але вони не погодились і тиснули. Залишалось 2 роки контракту. Почались погрози про маринування на банці, закручування гайок. Але я вирішив, що не залишуся тут ще на 5 років", – сказав Соломон в інтерв'ю ізраїльським ЗМІ.

Нагадаємо, Соломон перейшов у Шахтар з Маккабі Петах-Тікви у січні 2019 року за 6 млн євро. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 18 млн євро.

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