Футбольний агент і експерт В'ячеслав Заховайло прокоментував поразку збірної України від Франції у відборі до ЧС-2026 (0:2).

"Коли грає національна збірна, надія є завжди. Сьогодні наша збірна не змогла здивувати вболівальників. 0:2 від французів на сьогоднішній момент – непоганий результат. Турнір швидкоплинний, і будуть підраховуватися забиті-пропущені м'ячі.

"Елітні шл*хи остаточно висмоктали всю енергію і мізки": Заховайло пояснив виліт Динамо з Ліги Європи

У першому таймі домінувала збірна африканських народів. Можете мене посварити, але це так і є. За 45 хвилин збірна України награла на xG 0,06 – на моїй пам'яті це є абсолютним антирекордом.

Не хочу ображати хлопців, вони, звичайно, старалися і робили все, що могли. Гравці, які грають в УПЛ, виглядали як збиті льотчики.

Після 67 хвилини наш xG рекордно підвищився до 1,27. Апогей гри – програне єдиноборство Іллі Забарного проти Мбаппе. Майстерність не прокуриш і не проп'єш. Мбаппе підтвердив, за що він отримує мільйонні контракти.

Мої висновки: поборотися за друге місце ми в змозі. На даний момент, на жаль, наша команда виглядає незбалансовано. Надія вмирає останньою. Що є, те є.

Всім добра. Слава Україні", – написав Заховайло у своєму Facebook.

Україна програла Франції перший матч відбору на ЧС-2026