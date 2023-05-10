Війна, розв'язана Росією проти України, забрала ще одне життя пов'язаної з футболом людини.

Французька агенція AFP News Agency повідомила, що на війні в Україні загинув її відеожурналіст Арман Солдін.

Екс-гравець молодіжки Шахтаря зник безвісти під Бахмутом

Сталось це 9 травня внаслідок російського ракетного удару поблизу населеного пункту Часів Яр, що на Донеччині. Це близько 17 кілометрів від Бахмута.

Співчуття родині чоловіка висловила чи не вся французька спільнота, зокрема і футбольна. Солдін був палким прихильником Ренна та навіть грав за команди U-13 та U-15 у 2006-2008 роках

Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією