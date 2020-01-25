Побиття стільцями та битами, дим і сирени поліції – ультрас Валенсії та Барселони влаштували жорстоку вуличну сутичку

Фанати Валенсії і Барселони вирішили з'ясувати стосунки за кілька годин до початку очного поєдинку команд в рамках 21 туру Прімери.

Зіткнення відбулося зранку неподалік від домашнього стадіону "кажанів" Местальї.

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Численні групи ультрас обох клубів перетнулися прямо на вулиці. Хлопці явно були готові до "поєдинку", оскільки більшість з них були озброєні битами, ціпками або хоча б стільцями з місцевих магазинів та кафе. Інцидент не обійшовся і без звичних димових шашок. На відео чітко чути сирени поліції, яка прибувала на місце сутички.

Нагадаємо, матч Валенсія – Барселона розпочнеться сьогодні (25 січня) о 17:00 за київським часом.

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