Господарі виграли перший тайм завдяки голу Кайседо. Еквадорець прийняв м'яч на підступах до карного майданчика і поцілив точнісніько в нижній лівий кут воріт Де Хеа.

МЮ зганьбився у Брайтоні, Челсі на останніх секундах втратив перемогу над Вулвз, Уотфорд вилетів у Чемпіоншип

МЮ взагалі не вийшов на другий тайм. Минуло всього 15 хвилин, а на табло вже світився рахунок 4:0 – постаралися Кукурелья, Гросс та Троссар. Роналду і компанія намагалися забити бодай гол престижу, але кіпер суперника Роберт Санчес діяв бездоганно, зберігши свої володіння недоторканими.