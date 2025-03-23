Греція здійснила камбек після домашньої поразки і здолала Шотландію в Глазго з рахунком 3:0. Героєм зустрічі став 22-річний півзахисник ПАОК Іоанніс Константеліас – він забив сам і двічі асистував своїм партнерам.

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Другий гол шотландцям забив 17-річний (17 років, 4 місяців і 4 дні) Константінос Карецас. Кілька днів тому він дебютував за національну команду Греції, ставши наймолодшим гравцем в її історії. Тепер він ще й став наймолодшим автором гола в історії збірної Греції і тим самим випередив півзахисника збірної Іспанії Гаві, який 2022 року забив у Лізі націй у ворота Чехії у віці 17 років і 10 місяців.

Третій гол шотландцям забив форвард Брюгге Христос Цоліс.