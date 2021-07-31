Мексика розбила Південну Корею у чвертьфіналі Олімпійський ігор у Токіо (6:3). Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Олімпіада 2020. Футбол, чоловіки, 1/4 фіналу

Південна Корея – Мексика – 3:6

Гол: Дон Гьон Лі, 20, 51, Хван Ві Чо, 90+1 – Мартін, 12, 54, Ромо, 30, Кордова, 39, 63, Агірре, 84

Початок першого тайму натякнув, що матч може стати дуже результативним – так воно і сталося. На 12-й хвилині Луїс Ромо класно скинув м'яч на Генрі Мартінса, а той не менш ефектно завершив атаку ударом головою та відкрив рахунок. Південна Корея відповіла вже на 20-й хвилині. Дон Гьон Лі влучно поцілив у самісінький кут.

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Однак "зелених" це не збентежило. Згодом Алексіс Вега відправив розкішний навіс у штрафний, Луїс Ромо технічно прийняв м'яч та спрямував його у сітку. На 39-й хвилині зустрічі Себастьян Кордова збільшив відрив до двох м'ячів. Наприкінці першого тайму табло зафіксувало рахунок 3:1 на користь Мексики.

У другій половині матчу "зелені" повторили вражаючу результативність, а корейці також стали активнішими. На 51-й хвилині Їн-Я Кім віддав точний пас на Гьона Лі, а той знову без шансів для голкіпера пробив у кут.

Незабаром забивали вже мексиканці. Кордова навісив м'яч у воротарську зону, де його підхопив Генрі Мартін та закинув у лівий кут. Судді довелося переглядати цей епізод з допомогою VAR. Виникли сумніви щодо офсайду.

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До кінця основного часу Мексика забивала ще двічі. Ще одним ефектним ударом під поперечину відзначився Кордова. Під кінець матчу останнього удару по корейцях завдав Едуардо Агірре. На 90+1 "зелені" вже святкували тріумф, тому дозволили Ві Чо Хвану забити гол престижу.

У півфіналі Мексику чекає Бразилія, яка мінімально здолала Єгипет. Зважаючи на результативність "зелених" (14 голів за ОІ-2020), вони можуть стати на заваді найбажанішого фіналу олімпійського футбольного турніру в Токіо.

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