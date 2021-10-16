"Враження від матчу? Побиття немовляти. Перед грою я говорив, що грати в чотири нападники проти Шахтаря – це авантюра. У Шахтаря багато швидкісних футболістів.

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Гравці Зорі банально не встигали повертатися в оборону. Кілька м'ячів забито в позиційних атаках, забивали і в контратаках. Трубін міг два м'ячі привезти, але Зоря в атаці нічого не зробила, а Шахтар реалізував свої моменти. Було ще дві поперечини.

Команді, яка хоче потрапити у трійку, не дуже комфортно програвати з таким рахунком. Але це вже питання до керівництва Зорі", – сказав Грачов у програмі "УПЛ Оnline".

Нагадаємо, у стартовому матчі 11-го туру УПЛ Шахтар на НСК Олімпійський розгромив Зорю з рахунком 6:1 і піднявся на першу сходинку турнірної таблиці.

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