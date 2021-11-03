6 листопада 2007 року. Відомий на весь світ своєю казковою атмосферою "Енфілд" співає You'll Never Walk Alone та чекає появи на полі своїх улюбленців, серед яких – український нападник Андрій Воронін.

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Головний тренер мерсисайдців Рафаель Бенітес зберігає максимальну концентрацію. У гостях його команда поступилася з рахунком 1:2, але спіткнутися вдома, перед рідними трибунами Ліверпуль не має права. Провал може сильно вдарити по планах вийти у плей-офф та завдати серйозного удару моральному духу команди, відновити який буде нелегко.

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Своєю чергою Ертуглул Салам вибудував гру за класичною схемою Мілана часів Карло Анчелотті: 4-3-2-1. Згідно його розрахунків, Ліверпуль помчить вперед за перемогою, а його хлопці за допомогою швидких вертикальних атак знайдуть свій момент та зможуть привезти додому бодай 1 очко. Турецький фахівець не прорахував лише одного: "Енфілд" – це стадіон, на якому Ліверпуль спроможний на будь-яке чудо. Того вечора хлопцям Бенітеса вдавалося все.

З перших хвилин Ліверпуль створює шалений тиск на ворота Хакана Арікана. Чудову нагоду відзначитися марнує Воронін – в падінні українець не поцілив у ворота. Але довго першого гола чекати не довелося – Крауч проскочив захист та пробив по воротах, Арікан відбив м'яч майже перед собою, і Пітеру не залишилося нічого, окрім як добити його у пусті ворота – 1:0.

Ліверпуль відчув смак крові та ще більше наростив темп. Довго результату зусиль чекати не довелося – Воронін шикарним пасом знайшов Бенаюна, а ізраїльтянин потужним ударом не залишив Арікану жодних шансів – 2:0.

У перерві Бенітес наказує команді не збавляти обертів, а трибуни "Енфілда" бадьорими піснями вимагають продовження свята. У наступні 45 хвилин Бешикташу доведеться пережити справжнє жахіття.

53 хвилина. Воронін знову виконує роль дирижера та класним пасом виводить на ударну позицію Ріісе. На удар норвежця Арікан зреагував, але відбив у штангу. Захист голкіпера підвів – Бенаюн перший на м'ячі та оформлює дубль. Ще через 3 хвилини після гармати Джеррарда зі штрафного Арікін сам покладе м'яч у ноги ізраїлтянину – хет-трик Бенаюна та розгромні 4:0.

Але це ще був далеко не кінець. На 69-й хвилині Джеррард класно обігрався з Вороніним, який видав шикарний пас п'ятою та оформив третій асист за матч, та потужно пробив по воротах. Безсилий Арікін спостерігав, як у його ворота влетів вже п'ятий м'яч за вечір.

Раян Бабел, який вийшов на заміну, літав по полю, щоб теж долучитися до гольової феєрії. Фортуна нагородила нідерландського хавбека за старання. Спочатку після прострілу Бенаюна хавбек класно переправив м'яч у ворота п'яткою, а вже через 3 хвилини святкував дубль завдяки курйозному фейлу захисника. Ще пізніше він міг оформити хет-трик, але турків врятувала перекладина. Гравці Бешикташа перестали чинити будь-який опір та лише з надією спостерігали за годинником на табло.

Але Ліверпуль на "Енфілді" не знає милосердя. Перед фінальним свистком високий Пітер Крауч прочитав навіс від Бенаюна та провів майстер-клас з реалізації моментів на другому поверсі.

8:0 – яскрава сторінка в історії Ліверпуля, до написання якої долучився і Андрій Воронін. У сезоні ЛЧ 2007/08 мерсисайдці дійдуть до півфіналу, де програють Челсі, а лондонці у фіналі зазнають поразки у серії пенальті від ненависних конкурентів Ліверпуля – Манчестер Юнайтед.