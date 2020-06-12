Побіг на базу і взяв ніж: російський екс-хавбек запорізького Металурга хотів розправитися з одноклубником

Від трагедії рятували всією командою.

Володимир Аржанов, екс-півзахисник запорізького Металурга, київського Арсенала, Волині і Чорноморця, в інтерв'ю проекту Do Best! пригадав, як грав разом із російським хавбеком Германом Кутарбою.

Аржанов покинув Чорноморець

"Він до мене добре ставився, я був молодий, а він дорослий, – розповідає Аржанов. – Пам'ятаю, коли я був на базі, у нас був захисник – білорус Штанюк. Він його якось обізвав, про його маму, і Германа переклинило. Він побіг на базу, взяв ніж і бігав по полі. Там його зупиняли.

Як спіймали? Ну так всі разом тримали, він темпераментний просто був. Він же осетин чи абхаз. Це ж, по-моєму, було в першій команді, коли я був на заміні. Його вилучили на кілька ігор, він там на вболівальників такий темпераментний біг. З Металістом, по-моєму, грали. Він щось там уже й футболку знімав".

До слова, Герман Кутарба виступав за три українські клуби – Арсенал Київ (2003-04), Металург Запоріжжя (2005-06) і Таврію (2007-08).

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