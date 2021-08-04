"Попередники практично не залишили новому тренеру збірної України шансів на вихід у фінальний етап ЧС. Можна лише повторити подвиг Фоменко, який очолив команду після Блохіна і практично з безнадійної ситуації вивів її в плей-офф, де ми поступилися французам.

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Чи реально це зробити Реброву або комусь іншому? Перемагати Фінляндію, Казахстан і Боснію українці зобов'язані. Нічого складного – потрібно тільки не тягнути в команду невідомо кого. Навесні Шевченко несподівано почав випускати на поле футболіста Судакова, побачивши в ньому глибоко прихований талант.

Зараз гравець не потрапляє навіть в заявку на останні матчі Шахтаря в чемпіонаті України. І це лише один з прикладів видатної роботи тренерського штабу. Якщо такого не робити, шанси на друге місце і плей-офф у нас зберігаються.

Навіть якщо збірну України очолить найкращий тренер світу, все буде вирішувати клас наших футболістів. Він зараз такий, що розраховувати на чемпіонські титули не доводиться. Головне – працювати на совість. А коли прощатися, то робити це належним чином. По-українськи, а не по-англійськи.

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Якщо Андрій Шевченко очолить клуб, то на посаді навряд залишиться довше, ніж до наступної весни. Потім буде два варіанти – або чекати пропозицій, як з 2014-го робить Олег Блохін, або піти у футбольні функціонери і там використовувати свою заслужену всесвітню славу. Раджу Шевченко другий", – написав Несенюк у своїй колонці Gazeta.ua.

Нагадаємо, Шевченко очолив збірну України влітку 2016-го, провівши відтоді 52 офіційні зустрічі. Найбільшим досягненням фахівця за цей час був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії. 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде ухвалено рішення щодо тренерського штабу збірної України.

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