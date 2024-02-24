"Мені не можна було говорити про його роботу. Я і сам не знав точно, він трохи розповів мені, коли мені було приблизно 15 років. Ми розмовляли в його машині, коли він возив мене на тренування, але про роботу йшлося рідко. Коли люди запитували мене, чим займається мій батько, я відповідав їм, що він військовий. Навіть дідусь вірив, що його син служить в армії.

Це була секретна служба, де не можна ділитися своїми хвилюваннями. Він часто казав, що для нього це все занадто. Врешті-решт, це стало для нього надто важким тягарем.

Як гаснуть зірки. Роберт Енке

У 20 років я навчався на тренерських курсах поблизу Мюнхена, коли викладач попросив мене вийти з аудиторії. Спочатку я пожартував: "Я вже занадто хороший для цієї програми?". Потім побачив тестя – він сказав мені, що тато покінчив життя самогубством.

Він не залишав прощальної записки, але те, як він покінчив із життям, показало – його рішення було твердим. Для моєї сім’ї це було хр*ново, але принаймні це допомогло мені усвідомити, що він точно хотів померти. Це не виглядало криком про допомогу. Я мав поважати його рішення.

Гадаю, все це стало результатом його робочого навантаження та загального стану. Він дуже змінився під кінець свого життя – ми помічали, як робота тисне на нього.

Ми були щасливою сім’єю, без сварок і стресів, завжди обідали разом у неділю. Через це мені було ще важче зрозуміти, чому він зробив те, що зробив. Тато був веселим хлопцем, який любив жартувати зі своїми друзями, грати на гітарі та співати", – зізнався Нагельсманн в інтерв'ю Spiegel.

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