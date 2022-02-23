"Тяжка ситуація. Але знаю Женю, певен, він із неї вийде з честю. Він хоче грати. Коли з ним спілкуєшся, видно, що він переживає і працює над цим. Думаю, такий період життя йому треба подолати. І він неодмінно це зробить. Однозначно він ще свого останнього слова не сказав. Побачите його у всій красі.

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Старий Коноплянка повернеться? 100%. Основні якості він не втратив, не став повільнішим у швидкості. А що він гравець найвищого рівня – жодного сумніву. Його думки, нестандартні дії, гадаю, будь-якій команді будуть у допомогу.

Просто йому треба спокійно проаналізувати себе. Знайти мотивацію довести всім, хто його критикує, знову повернутися на колишній рівень. Впевнений у ньому, що він це зробить", – поділився Ротань у інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у польську Краковію у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на півроку із опцією продовження ще на рік.

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