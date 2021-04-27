"Богиня" у 33-му турі Серії А впевнено здолала Болонью з рахунком 5:0 та піднялась на 2 сходинку турнірної таблиці.

Маліновський став найкращим гравцем туру Серії А за версіями двох авторитетних ресурсів

У цій грі Маліновський записав до активу гол+пас. На свій перформанс українець відреагував в Instagram. "Побачимось у наступній грі, хлопці. Так тримати", – написав Руслан, поділившись переможними кадрами. У наступному турі Аталанта зустрінеться зі Сассуоло (2 травня).

До слова, 27-річний півзахисник демонструє надзвичайну результативність в останніх 6 зустрічах – 4 голи та 6 результативних передач.

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